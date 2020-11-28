شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للكيماويات تتصدر النتائج الإيجابية لشركات القابضة الكيماوية بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة مصر لصناعة الكيماويات شركات القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المدرجة فى البورصة بحسب النتائج المالية للعام المالى 2019-2020، حيث استفادت الشركة بشكل مباشر من جائحة كورونا، وضاعفت إنتاجها لتلبية احتياجات السوق.

وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن العام المالي الماضي (2019-2020)، تراجع أرباح الشركة بنسبة 18%، على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 63.7 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 77.45 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل 365.7 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 362.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

فيما تراجعت نتائج اعمال شركة الصناعات الكيماوية كيما، حيث أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي 2019-2020، تحولها للخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات الشركة أنها حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

فيما واصلت شركة راكتا نتائجها السلبية حيث أعلنت شركة العامة لصناعة الورق العامة لصناعة الورق – راكتا عن مؤشرات نتائج الأعمال غير مدققة المُعدلة عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2020، وتكبد خسائر بلغت 124.648 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 123.262 مليون جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 1.1%.

وأضافت الشركة، أن ارتفاع الخسائر يرجع إلى تعليق النشاط الإنتاجي اعتبارًا من 25/09/2019 لوقف نزيف الخسائر والاقتصار على النشاط البيعي من خلال البيع من المخزون التام.