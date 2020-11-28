شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التجارية تودع هدوء «كورونا».. وتتنفس هواء المتسوقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، والتي تقدم العديد من العروض الترويجية والصفقات المذهلة للمتسوقين خلال الفترة بين 26 و28 نوفمبر 2020.

وشهدت جميع مراكز التسوق يومي الخميس والجمعة إقبال كبيراً للاستفادة من العروض الترويجية والخصومات التي تقدم على ملايين من البضائع، سواء على المواد الغذائية والاستهلاكية أو على الملابس لأشهر الماركات العالمية، أو الأجهزة الإلكترونية، وأدوات التجميل.. وغيرها.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الكثير من فرص التسوق الرائعة خلال فعالية التسوق المرتقبة لهذا العام، حيث يستفيد سكان دبي وزوارها من العروض الترويجية الهائلة والصفقات الكبرى على جميع المنتجات، من أحدث صيحات الأزياء العالمية إلى المجوهرات المصنوعة يدوياً والأجهزة الإلكترونية.

وتقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» عروضاً ترويجية تصل إلى 90% في مئات المتاجر ضمن أفضل وجهات التسوق في دبي، لتثبت مرةً أخرى أنها إحدى أكثر فعاليات التجزئة شعبيةً على مستوى المدينة، بالإضافة إلى كونها طريقةً رائعة للاحتفال بعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة الذي حقق نجاحاً مذهلاً هذا العام.

ومع العديد من الصفقات والأنشطة الترفيهية على مستوى المدينة، تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لمحة عمَّا يمكن أن يتوقعه السكان والزوار من الدورة المقبلة لمهرجان دبي للتسوق، والتي تنطلق يوم 17 ديسمبر وتستمر حتى 30 يناير 2021 وتشمل العديد من العروض الترويجية والحفلات الموسيقية والأسواق التجارية وغيرها الكثير.

ويشارك في فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أكثر من 1500 متجر، حيث تعد التخفيضات باكورة انطلاق فعاليات المهرجانات التي تشتهر بها دبي، حيث يشهد الثاني من ديسمبر هذا العام احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني ال49. وتشهد دبي بهذه المناسبة المميزة مهرجاناً ضخماً يشمل العديد من فعاليات وأنشطة التسوق وعروض التجزئة والحفلات الموسيقية وبرامج الترفيه العائلي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بين 28 نوفمبر و5 ديسمبر. وتستعرض الفعالية التي تستمر لمدة ثمانية أيام بالتزامن مع عطلة رسمية طويلة، أبرز التجارب في دبي من العروض الاحتفالية والأنشطة الترفيهية عالمية المستوى في أكبر وأشهر الوجهات السياحية على مستوى المدينة.



«مول الإمارات» و«سكي دبي» يطلقان فعاليات موسم الأعياد



أعلن «مول الإمارات» و«سكي دبي» عن برنامجهما الحافل والمميز بالفعاليات والأنشطة الاحتفالية الخاصة بموسم الأعياد.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة مميزة تملؤها البهجة والفرح مع سوق الأعياد في «مول الإمارات»، من 26 نوفمبر إلى 24 ديسمبر، أو عبر قضاء موسم العطل وسط الجليد والثلج في «أرض العجائب الشتوية» التي يستضيفها «سكي دبي» من 1 إلى 25 ديسمبر.

ويُطلق «مول الإمارات» أول سوق لموسم الأعياد، مع إطلالة مبهرة على المنحدرات الثلجية الساحرة في «سكي دبي»، ويقام بالتعاون مع «رايب ماركت». ويضم هذا السوق الاحتفالي 19 بائعاً يقدمون مجموعة غنية من المأكولات والمشروبات الشهية، والحلي والهدايا الخاصة بالأعياد.

وتفتح «أرض العجائب الشتوية» في «سكي دبي» أبوابها من 1 إلى 15 ديسمبر من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساء.