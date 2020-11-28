بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الأونصة عالميا.. تراجع جديد في أسعار الذهب

في تراجع جديد، تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر اونصة الذهب عالميا، والتي تراجعت من 1805 إلى 1789 دولار حتى صياغة هذا التقرير، مع اتجاه المستثمرين نحو الأسهم والدولار بديلا للذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم تراجع من 790 جنيها للجرام، في تعاملات الجمعة، إلى 780 جنيها للجرام في تعاملات اليوم السبت، في أدنى سعر للذهب في مصر منذ مايو الماضى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 سجل 668 جنيها للجرام

الذهب عيار 21 سجل 780 جنيها للجرام

الذهب عيار 24 سجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1789 دولار

وبالنسبة للمقبلين على شراء الشبكة يمكن الآن شراء الذهب والاستفادة من التراجع الكبير للذهب والذى اقترب من 40 جنيها للجرام، خاصة هنا وأن الشراء ليس بغرض الاستثمار.

أما المقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، فيمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع إقبال المستثمرين على التخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا.