شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر اونصة الذهب عالميا، والتي تراجعت من 1805 إلى 1789 دولار حتى صياغة هذا التقرير، مع اتجاه المستثمرين نحو الأسهم والدولار بديلا للذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم تراجع من 790 جنيها للجرام، في تعاملات الجمعة، إلى 780 جنيها للجرام في تعاملات اليوم السبت، في أدنى سعر للذهب في مصر منذ مايو الماضى.

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 18 سجل 668 جنيها للجرام

الذهب عيار 21 سجل 780 جنيها للجرام

الذهب عيار 24 سجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1789 دولار

وصدقت توقعات ”الخليج 365”، في مقال نشره الموقع أمس الجمعة بعنوان " أسعار الذهب فى مصر تتراجع 29 جنيها خلال أسبوع.. توقعات بانتعاش الطلب على المعدن الأصفر حال استمرار الهبوط.. محسن فوزى: الذهب قد يتراجع دون 790 جنيها للجرام.. ونصائح بتأجيل الشراء والاتجاه نحو البيع لجنى الأرباح"، وبالفعل هبط سعر الذهب دون 790 جنيها للجرام وفق التوقعات.

وبالنسبة للمقبلين على شراء الشبكة يمكن الآن شراء الذهب والاستفادة من التراجع الكبير للذهب والذى اقترب من 40 جنيها للجرام، خاصة هنا وأن الشراء ليس بغرض الاستثمار.

أما المقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، فيمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع إقبال المستثمرين على التخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا.