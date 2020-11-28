شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": شركات عراقية تعرض الشراكة مع نظيرتها المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجد الدين المنزلاوي ، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن هناك قائمة بشركات عراقية عرضت الدخول في شراكات مع نظيرتها المصرية لإقامة مشروعات في العراق أو تحديث المصانع القائمة هناك، ومن المقرر أن يتم تنظيم لقاء مع اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، للتنسيق لإقامة هذه الشراكات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، خاصة وأن قائمة الشركات العراقية تضم قطاعات متعددة.

وفي سياق آخر كشف "المنزلاوي"، لـ"الخليج 365"، عن مقترح من شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمؤتمر ضخم تشارك به 100 شركة صناعية عالمية كبرى خلال الربع الثاني من عام 2021، بعد انخفاض حدة جائحة كوفيد 19، لطرح الفرص الاستثمارية في مصر، للمساهمة في جذب استثمارات أجنبية، لأن مصر لم تحصل على نصيب كبير من الاستثمارات الأجنبية يتفق مع ما تمتلكه من مزايا تنافسية عديدة.

واقترح مجد الدين المنزلاوي، مشاركة الجامعات المصرية مع الجهات الحكومية، في دراسة التراخيص المقدمة من المستثمرين لسرعة إصدارها، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار الصناعي هو العامل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ولذا ستركز الشعبة على زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية لتلبية الاحتياجات المحلية، وتحقيق فائض للتصدير، خاصة في ظل وجود خطة للدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليارات دولار سنوياً خلال 3-4 سنوات، مضيفاً أن صادرات الحاصلات الزراعية لن تستطع وحدها تحقيق الهدف السابق، في ظل انخفاض الرقعة الزراعية ومحدودية موارد المياه، ولذا لن يتحقق زيادة الصادرات سوى عبر الصناعة المتكاملة من خلال تعميق الصناعة، وإجراء دراسات لزيادة التصدير.