شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عموميات بالبورصة خلال الأسبوع الجارى..ونظر دعوى الحجز على "جولدن بيراميدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث، خلال الأسبوع الجاري، منها انعقاد عمومية 7 شركات أبرزها النيل لحليج الأقطان والتي تناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ونظر قضيتي شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن بيراميدز بلازا بشأن الطعن على قرار إلغاء تخصيص أراضي سهل حشيش للأولى، والطعن على حجز العلامات التجارية المملوكة للثانية.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقدم من شركة المصرية للمنتجعات السياحية، على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن إلغاء الموافقة الأولية على تخصيص أراضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش السياحية، فيما تنظر محكمة مدني كلي أسيوط، الدعوى رقم 445 لسنة 2020، لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

وتعقد شركتي المنصورة للدواجن، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، جمعية عامة عادية وغير عادية، وتناقش الجمعية العامة غير العادية للأولى، الموافقة على النص على استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة، والنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيهات إلى 40 قرشاً للسهم، وتعديل المواد 6 و7 و21 من النظام الأساسي للشركة، وتناقش الجمعية العادية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة.

وتناقش الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، توزيعات المساهمين عن العام المالي 2019-2020، اعتماد أعمال الشركة عن العام المالي الماضي وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن الفترة، تشكيل مجلس إدارة الشركة في ضوء ما تم تعديله بالنظام الأساسي بالشركة، وتناقش أعمال الجمعية العامة غير العادية، تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة، كما تناقش تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أو من يفوضه في التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة واستكمال إجراءات تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها.

ويوم الأحد، تنظر المحكمة، دعوتين قضائيتين مقامتين من شركة جولدن بيراميدز بلازا، للمنازعة في صحة إجراءات الحجز التحفظي على العلامات التجارية المملوكة لها لصالح أوراسكوم للإنشاء.

ويختتم شهر نوفمبر يوم الاثنين، بعقد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، للتصديق على القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر الماضي بشأن التغييرات التي طرأت على تشكيله، والنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صلاحيات وسلطات توقيع المجلس.

كما يتم صرف القسط الثالث من توزيعات أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بقيمة 0.25 جنيه، وصرف كوبون بقيمة 0.18 جنيه لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، فيما يستحق حامل سهم شركة مطاحن شرق الدلتا كوبون رقم 25 بقيمة 11 جنيهاً للسهم بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين، على أن يبدأ التوزيع يوم 3 ديسمبر المقبل.

ويستهل شهر ديسمبر يوم الثلاثاء، بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، للنظر في اعتماد القوائم المالية السنوية، الميزانية وقائمة الدخل، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي الماضي للشركة، وتنظر الجمعية العامة غير العادية تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني.

ويعقد يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركتي القاهرة للخدمات التعليمية، الكابلات الكهربائية المصرية، وتناقش الأولى توزيع أو ترحيل الأرباح المحققة عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، ونظر الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي الماضي للشركة، وفيما يخص أعمال الجمعية غير العادية تنظر تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني، كما تناقش تعديل المادة 21 من النظام والخاصة بمجلس الإدارة وإضافة استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وتنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، تجزئة سهم الشركة إلى 5 أسهم، لتصبح القيمة الاسمية للسهم 20 قرشاً بدلاً من جنيه واحد، وتعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.

ويختتم الأسبوع، بعقد الجمعية العامة العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، شركة النيل لحليج الأقطان، لنظر إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، التصديق على القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي يونيو الماضي.