شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ2.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.02 مليار ورقة بقيمة 2.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.2 مليار ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 112.4 مليون ورقة بقيمة 845.1 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 112.6 مليون ورقة بقيمة 647.7 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 15.1 مليون ورقة بقيمة 531.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 236.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 511.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 168.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 433.8 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 125.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 375.4 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 76.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 364.3 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 20.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 338.7 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 150.9 ألف ورقة منفذة بقيمة 13.2 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 1.8 مليون ورقة بقيمة 6.4 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليصعد المؤشر 82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2008.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 2946.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 13137.71 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1076.60 نقطة.