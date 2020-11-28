شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع تزامناً مع ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة وسط عزوف من المستثمرين عن المعادن النفيسة والإقبال على بعض عملات الملاذ الآمن بالإضافة إلى ضعف العملة الأمريكية.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان سجل انخفاضا بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون تراجع المؤشر بنسبة 0.6%.



هذا، وتترقب الأسواق أيضا المزيد من الأنباء عن لقاحات فيروس كورونا في ضوء إعلان فاعلية بعض اللقاحات التي أعلنتها شركات "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".



يأتي ذلك بعد إعلان شركة "استرازينيكا" هذا الأسبوع بأن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد سجل فاعلية في نتائجه النهائية بلغت 90%، في حين أعلنت كل من "فايزر" و"موديرنا" عن أن فاعلية لقاحيهما بلغت 95% و94.5% على الترتيب، وتستعد الشركتان للحصول على ترخيص لتوزيعه.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 104.05، وسجل أعلى سعر عند 104.2 في حين سجل أقل سعر عند 103.9.