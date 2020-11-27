شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستجيب للمحفزات باختراق قمم جديدة في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت الأسهم المحلية، قفزة جديدة في الأسعار خلال أسبوع بدعم من الشراء المؤسسي، ومع انفتاح شهية المستثمرين على أكثر من قطاع، فيما تركزت السيولة بشكل لافت وللأسبوع الثاني على التوالي على أسهم «الدار» و«إعمار»، وسط سيولة أسبوعية بنحو 4 مليارات.

واستجابت الأسهم لأكثر من محفز بدءاً من التفاؤل «حيال اللقاح» والاكتشاف النفطي الضخم في أبوظبي، وما تلاها من السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%.

ونجح مؤشر سوق دبي في اختراق حاجز 2400 نقطة، مغلقاً في آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 2420 نقطة، مع ارتفاعه على أساس أسبوعي 4.5%، بينما من المرجح أن يختبر سوق أبوظبي الأسبوع المقبل مستوى 5000 نقطة مع إغلاقه عند 4971.93 نقطة، بعد صعوده بنسبة أسبوعية بلغت 1.18%.

كسر «الدار» بدوره مستوى 3 دراهم مغلقاً عند 3.09 درهم، وبسيولة قوية بلغت 489 مليون درهم، ما يشكل 21% من إجمالي سيولة سوق أبوظبي الأسبوعية، بينما استحوذ «إعمار العقارية» على 336.4 مليون درهم من تداولات «دبي» مغلقاً عند 3.26 درهم، ما يشكل أيضاً 20% من إجمالي سيولة السوق، ليسيطر السهمان على 20% من السيولة الكلية.

وتوزعت سيولة الأسبوع بواقع 2.3 مليار درهم في أبوظبي و1.7 مليار درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم، ملياري سهم توزعت بواقع 544.7 مليون سهم في أبوظبي و1.5 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 37.9 ألف صفقة.

وبدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 358.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 82 مليون درهم محصلة شراء في دبي و276 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

سوق دبي

وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.5% عند مستوى 2420 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية وفي مقدمتها البنوك والعقار والنقل والاستثمار.

وارتفع قطاع البنوك 3.61% مستفيداً من ارتفاع «دبي الإسلامي» 4.93% و«الإمارات دبي الوطني» 2.43%.

وصعد قطاع العقار 6.72% نتيجة صعود «إعمار العقارية» 6.89% و«إعمار مولز» 6.7% و«إعمار للتطوير» 11.74% و«داماك» 5.41% و«ديار» 1.79%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 4.43% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 5.93% و«سوق دبي المالي» 2.36% في مقابل نزول «شعاع كابيتال» 6.69%.

وارتفع قطاع النقل 3% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 7.76% فيما استقر «أرامكس» دون تغيير وانخفض «الخليج للملاحة» 0.99%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع بنسبة 1.18% إلى مستوى 4971.93 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 1.25% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.11% و«أبوظبي الإسلامي» 4.36% فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.16%.

وقفز قطاع العقار 7% بعد ارتفاع سهم «الدار» 7.29% و«رأس الخيمة العقارية» 0.7%.

وزاد قطاع الاستثمار على نحو طفيف 0.08% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.05% و«الواحة كابيتال» 1.9% رغم نزول «إشراق» 3.92%.

وصعد قطاع الطاقة 0.88% مستفيداً من ارتفاع «دانة غاز» 2.26% و«أدنوك للتوزيع» 1.74% فيما نزل «طاقة» 2.65%.

وعلى العكس، تراجع قطاع الاتصالات 0.47% بفعل تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «الدار العقارية» بقيمة 489 مليون درهم مغلقاً عند 3.09 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 424.8 مليون درهم ليغلق عند 12.8 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 390 مليون درهم مغلقاً عند 39.82 درهم.

وفي سوق دبي، تركز التداولات الأسبوعية على «إعمار العقارية» بقيمة 336.4 مليون درهم مغلقاً عند 3.26 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 244.14 مليون درهم وأقفل عند 4.47 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه نحو 123 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 10.55 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «بنك الشارقة» الارتفاع الأكثر في أسبوع بسوق أبوظبي، وبنسبة 13.59% مغلقاً عند 0.727 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للتأمين» بصعوده 12.39% إلى 5.17 درهم، ثم «الدار» بارتفاعه 7.29% ليغلق عند 3.09 درهم.

وفي المقابل، سجل «الوطنية للتكافل» التراجع الأكثر بنسبة 5% ليغلق عند 0.931 درهم، تلاه «البنك التجاري الدولي» الذي أغلق متراجعاً 4.93% عند 0.694 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنزوله 4.83% عند 4.14 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي في أسبوع «الإثمار» وبنسبة 14.89% مغلقاً عند 0.27 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» وصعد 11.74% إلى مستوى 2.76 درهم، ثم «آن ديجيتال سيرفسس» وزاد 8.28% ليغلق عند 0.157 درهم.

وعلى العكس، اقتصرت التراجعات على 4 أسهم فقط، وفي مقدمتها «شعاع كابيتال» 6.69% عند 0.6 درهم، تلاه «تكافل الإمارات» 3.12% عند 1.55 درهم، ثم «دار التكافل» 3.01% إلى 0.999 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، توزعت بواقع 15 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و107 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، منها 16.84 مليون درهم محصلة بيع العرب و96.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء أيضاً توزعت بواقع 120.89 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و47.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، منها 13.8 مليون درهم محصلة بيع العرب و155 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في أسبوع على أسهم شركات «الدار» و«أبوظبي الإسلامي» و«العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» و«إعمار مولز» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أرامكس» و«دي إكس بي» و«أملاك للتمويل» و«ديار».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 358.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 82 مليون درهم محصلة شراء في دبي و276 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل،بصافي استثمار بلغ 358.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 82 مليون درهم محصلة بيع في دبي و276 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.