شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي ودبي ضمن أفضل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

اعتبر تقرير صدر مؤخراً، أبوظبي ودبي ضمن أفضل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. وشملت القائمة أيضاً البحرين والسعودية. وقد قامت مؤسسة الأبحاث «ستارت أب جينومي» بتحليل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية في عشرات الدول من مختلف أنحاء العالم؛ بناءً على العديد من العوامل ومن بينها: التمويل، وتخارج الشركات الناشئة، والمواهب، إضافة إلى التركيز على الجهات الفاعلة في البيئة الداعمة بما في ذلك صنّاع السياسات إلى جانب مؤسسي الشركات.

وعلقت دلال بوحجي مدير إدارة تطوير الأعمال في قطاع الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية البحرين: «يأتي تصنيفنا كإحدى أفضل البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية التي يجب مراقبتها كشهادة على سنوات من العمل الجاد الذي بذله فريق البحرين؛ لبناء بيئة تمكن الشركات من جميع الأحجام من العمل بفاعلية وطرح أفكار جديدة في السوق. ويعد قطاع الخدمات المالية لدينا الأكثر رسوخاً في منطقة الخليج، وقد استفدنا من هذه الخبرة؛ لتمكين التحول نحو الرقمنة - وهو أمر يتمتع بأهمية خاصة بين المؤسسات المالية التقليدية خلال الوباء العالمي».

كما تم إدراج البحرين والرياض ضمن أبرز البيئات الداعمة للتكنولوجيا المالية الجديرة بالمراقبة؛ وذلك في تصنيف منفصل كجزء من تقرير «ستارت أب جينومي» نفسه، إلى جانب وجهات ناشئة أخرى بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو وملبورن في أستراليا وفرانكفورت الألمانية، كما تم إدراج القاهرة أيضاً في القائمة ضمن منطقة الشرق الأوسط.