شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز التسوق في أبوظبي تطرح عروضاً متنوعة احتفاء باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

احتفاءً باليوم الوطني لدولة الإمارات؛ أطلقت ثلاثة من المراكز التجارية التابعة لشركة الدار العقارية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي يمثل فرصة فريدة؛ للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع رائعة. ولغاية 5 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وعبر ياس مول والمركز التجاري العالمي في أبوظبي والجيمي مول في العين؛ ستقدم مئات المتاجر المشاركة خصومات تصل حتى 90%.

كما يمكن للزوار تزامناً مع العطلة الطويلة للاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، الاستمتاع باحتفالية رائعة وتجربة لا تُنسى أثناء مشاهدة محاولة ياس مول تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأضخم مجسم رملي في العالم.

واحتفاءً بالمناسبة؛ تستعد مولات الدار لمنح ضيوفها تجربة لا تُنسى، مع الأنشطة والعروض البصرية التفاعلية التي تستحضر إنجازات دولة الإمارات وتراثها العريق وحاضرها المشرق مع خمسين عاماً قادمة من النجاح، كما يوفر ياس مول لضيوفه تجربة رائعة في حجرة الإمارات للتصوير بالرسم الضوئي؛ والتي تجمع التصوير الفوتوجرافي، والكتابة بخطوط عربية مخصصة، مع الأضواء البصرية الرائعة. فعند التقاط صورة فوتوجرافية؛ ستقوم أداة رسم ضوئي بكتابة رسالتكم التي ترغبون بها عبر تقنية الرسم الضوئي المعاصر وبخط عربي مع ألوان اليوم الوطني الإماراتي.

قطاع تجارة التجزئة

قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «لا شك أن الاحتفالات والإجازات والأعياد والمناسبات تؤثر في قطاع التجارة والتجزئة في مختلف دول العالم، وكلها مواسم تشجع الحركة التجارية».

وأضاف: «نجد أن المواسم التجارية في الإمارات غنية ومتنوعة؛ بفضل احتضانها لعشرات الجنسيات المقيمة على أرضها والتي لديها مناسباتها التي تحتفل بها، مما يجعل القطاع التجاري يستفيد منها بشكل كبير».

وذكر أن قطاع تجارة التجزئة قد تأثر خلال فترة تفشي جائحة كورونا؛ حيث تراجعت المبيعات والحركة التجارية، ولكن مع عودة الافتتاح التدريجي للمتاجر ومراكز التسوق؛ شهدنا نشاطاً في القطاع مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأوضح: إن ثقة المستهلك بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة عقب فترة التعقيم الوطني؛ قد ساهمت في عودة الحركة النشطة للقطاع.

وقال: إن إجازة اليوم الوطني لدولة الامارات والاحتفالات التي تقام بالمناسبة؛ تعد مناسبة مهمة لزيادة نشاط قطاع التجزئة، خاصة مع الحملات الترويجية التي أعلنت عنها مراكز التسوق.

وأضاف: يجب تضافر الجهود من الجهات المعنية؛ لتجاوز الفترة الصعبة التي مر بها القطاع في ظل تفشي فيروس كورونا، ويجب أن يتعاون الجميع؛ من أجل معاودة قطاع تجارة التجزئة للنشاط المعهود، ودعم القطاع؛ لتجاوز التأثيرات في الفترة السابقة.

موسوعة جينيس

ويعتزم ياس مول تحقيق رقم قياسي جديد؛ عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل؛ إذ يتولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، والذي سيصطبغ بألوان العلم الوطني الإماراتي، في يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول القادم. وسيتم عرض مجسم الزجاجة العملاقة في ساحة تاون سكوير في قلب ياس مول، ليتمكن جميع الزوار من مشاهدة محاولة تحطيم الرقم القياسي في موسوعة جينيس مباشرة.

مركز ديرفيلدز مول

ومن جهته، قال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمار العقاري التي تتولى تطوير وإدارة مركز ديرفيلدز مول في أبوظبي: لقد حرصنا على الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ عبر إطلاق مجموعة من العروض المتنوعة.

وقال الحاج: نشهد حركة متواصلة ونشطة مع الاحتفاء بالمناسبات والأعياد؛ حيث نحرص على إطلاق عروض مشجعة لقدوم الزوار والمتسوقين مع اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم وتوفير تجربة تسوق آمنة. وذكر أن مركز دير فيلدز قد حرص على إطلاق عروض تسوق مشجعة؛ لجذب أكبر عدد من الزوار والمتسوقين لقضاء أوقات ممتعة.

الغاليريا

يشارك الغاليريا بجزيرة المارية دولة الإمارات احتفالاتها بالعيد الوطني التاسع والأربعين، وبهذه المناسبة أعدّ المركز مجموعة متنوعة من الفعاليات الوطنية، أبرزها احتفالية IAMUAE والتي ستقام خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتلقي هذه الاحتفالية الضوء على التنوع الثقافي والإنساني لدولة الإمارات، وتبرز إرث الدولة الحضاري والإنجازات الكبيرة التي تحققت؛ بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها.

وسيتاح لزوار الغاليريا خلال الاحتفالات باليوم الوطني، المشاركة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المميزة، من بينها المبادرة الاجتماعية التفاعلية، والتي ستقام في الردهة الشمالية بالقرب من متجر دبنهامز، وسيقوم المشاركون في هذه الاحتفالية بالتقاط وتحميل صور «سيلفي» لهم ولأصدقائهم وعائلاتهم؛ بحيث تستخدم هذه الصورة في تشكيل لوحة جدارية على وسائل التواصل الاجتماعي تمثل علم دولة الإمارات. كما سيحصل الزوار على هدايا تذكارية بهذه المناسبة الوطنية، تشمل: الأعلام والأوشحة ودبابيس الزينة.

وقال ديفيد روبنسون، المدير العام للغاليريا بجزيرة الماريه: اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة وطنية عزيزة على قلوب المواطنين والمُقيمين على هذه الأرض الطيبة التي تمنحنا دوماً الأمن والسلام والمحبة والرفاهية، ويسعدنا مشاركة الدولة احتفالاتها وإتاحة الفرصة لزوارنا للمشاركة في عدد من الأنشطة والفعاليات التي أعددناها لهم، ومن بينها مبادرة IAMUAE التي تعكس القيم الإنسانية والتنوع الثقافي وقيم الأخوة والتعايش في دولة الإمارات.

دير فيلدز مول

تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين، سيتحوّل مركز التسوق المجتمعي «ديرفيلدز مول التجاري» الواقع عند مدخل أبوظبي إلى وجهة احتفالية تزدان بأجمل الحلل الملوّنة.

ودعت إدارة المركز العائلات للاجتماع والاحتفال معاً في أجواءٍ لا مثيل له؛ حيث تُقدّم خيارات لا حصر لها لتناول الطعام والتسوق والترفيه. وسيتمكّن الأطفال من خوض تجربة المغامرة الترفيهية جنباً إلى جنب مع اكتساب المزيد من الأصدقاء في مناطق التسلية المتواصلة المملوءة بالألعاب المُثيرة، والاستمتاع بالآلات المبتكرة في فابي لاند أو ممارسة أنشطة اندفاع الأدرينالين في منطقة إكستريم زون.

ويمكن للمتسوقين التعرف إلى العروض المتوفّرة في جميع منافذ البيع في كافة أنحاء مركز ديرفيلدز مول التجاري والشراء والحصول على فرصة للفوز بسيارة جيب رانجلر 2020 الجديدة إضافة إلى إحدى الجوائز الفورية البالغ عددها 5,000.

جزيرة ياس.. سلسلة من الفعاليات المميزة

كشفت جزيرة ياس، عن احتفائها باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك عبر تنظيمها لسلسلة من الفعاليات المتميزة في مختلف أنحاء الوجهة.

إذ سيكتسي ياس مول بألوان علم دولة الإمارات من الداخل والخارج، وسيتيح لزواره زوايا خاصة للتصوير عبر إنستجرام إلى جانب غرف رقمية في مختلف أنحاء المركز التجاري، والتي تحتفي بتاريخ دولة الإمارات، وأبطالها، والخمسين عاماً المقبلة.

وكذلك، ستتم إضاءة فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس في ياس مارينا بألوان علم الدولة.

كما سيتمكن عشاق السرعة من الاستمتاع بخصومات على الكارتينج في حلبة مرسى ياس. وكذلك تتيح حلبة مرسى ياس لزوارها ممن يرتدون ألوان علم الإمارات الاستمتاع بجولتين كارتينج بسعر جولة واحدة.