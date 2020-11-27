شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط و"برنت" يعاود الارتفاع أعلى 48 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تعاملات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين حيال الطلب العالمي نتيجة تفاقم أزمة كورونا.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت الأربعاء تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 800 ألف مليون برميل إلى 488.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 100 الف برميل.



وكشفت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بعشرة حفارات إلى 241 حفارا هذا الأسبوع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.05 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 45.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.09 دولار وأقل سعر عند 44.5 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5% إلى 48.07 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.4 دولار وأقل سعر عند 47.3 دولار.