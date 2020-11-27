السعودية تقاطع استيراد بعض السلع التركية رسمياً

أعلن اتحاد المصدرين الأتراك أن المملكة العربية السعودية قد علّقت، رسمياً، واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا، وذلك بعد حملة شعبية واسعة بدأت منذ أشهر لمقاطعة المنتجات التركية.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن اتحاد المصدرين الأتراك، بأن واردات اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ومنتجات المياه والبيض والعسل ومنتجاتهم، فضلاً عن الحليب وبدائل حليب الأم، تقرر تعليقها من 15 نوفمبر الجاري.

وأضافت الوكالة أن تركيا قالت إن السعودية أبلغتها بعدم وجود مقاطعة رسمية، إلا أن اتحاد المصدرين أكد أن وزارة التجارة التركية أخطرته بتعليق واردات بعض السلع في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال الفترة الماضية، انطلقت حملة شعبية واسعة في السعودية وعدد من الدول العربية لمقاطعة المنتجات التركية، على خلفية التدخل التركي المتواصل في شئون الدول العربية، بجانب سلوك نظام الرئيس رجب طيب أردوغان المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وبحسب جمعية المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى السعودية تراجعت 16% خلال أول 10 أشهر من هذا العام.