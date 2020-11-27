شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبة العامة للبصريات :مهنة بيع العدسات والنظارات مختطفه بعلم وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات ، باتحاد الغرف التجارية ، إن مهنة تجارة النظارات الطبية والعدسات اللاصقة ، تم اختطافها من أطراف كثيرة منهم باعة الرصيف والمحلات غير المخصصة لبيع النظارات وكذلك الصيدليات وهذا الأمر خارج عن الاطار الموضوع من وزارة الصحة وكذلك بعض المراكز وأطباء العيون والمستشفيات التي تضع بعض الفاترينات لبيع النظارات بعيدا عن رقابة وزارة الصحة .

وأضاف المغربى ، إن مايحدث هو اختطاف مهنة بصورة ممنهجة وبعلم كامل من وزارة الصحة ، مضيفا أن طبيب الرمد هو الوحيد الذى له حق تركيب وبيع العدسات اللاصقة .

من جانبة قال الدكتور جورج عطا الله ، عضو النقابة العامة لصيادلة مصر خلال لقاء في برنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة mbcمصر والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد ، إن قانون مزاولة الصيدلة حدد هذا الجزء من بيع النظارات والعدسات اللاصقة ضمن بيع المستلزمات الطبية وفق هذا القانون مشيرا الى الصيدلي له حرية بيع المستلزمات الطبية حسب هذا القانون ولكن الصيدلى غير مختص ببيع النظارات الطبية التي تحمل أرقام طبية ، والصيدلية غير مختصة ببيعها لأن لها أماكن خاصة لذلك .