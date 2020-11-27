الذهب ينزل عن 1800 دولار وسط بيع لعوامل فنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هوى الذهب اثنين بالمئة مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أشهر اليوم الجمعة، لينزل عن المستوى الفني المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ يبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأمريكية.

وبحلول الساعة 1529 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6 بالمئة إلى 1781.96 دولار للأوقية، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو تموز عند 1773.10 دولار للأوقية.

فقد المعدن حوالي 4.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي، أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع 13 مارس آذار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.5 بالمئة لتسجل 1779 دولارا للأوقية.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا "فور نزول الأسعار عن مستوى 1800 دولار المهم، أوقد ذلك شرارة عمليات بيع. من المرجح أن يختبر السعر مستوى 1750 دولارا في ضوء عامل أساسي قوي مثل اللقاح."

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.3 بالمئة إلى 22.68 دولار للأوقية، ويتجه المعدن لانخفاض أسبوعي ستة بالمئة.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 963.67 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2390.40 دولار للأوقية.