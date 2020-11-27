شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب، الجمعة، ويتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي؛ إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لـ«كوفيد- 19» يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع. وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1809.40 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض أسبوعي 3.2 في المئة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1807 دولارات. تعثرت الأسهم الآسيوية عن بلوغ مرتفعات قياسية بعد أن واجهت أسترازينيكا تساؤلات صعبة بشأن مدى نجاح لقاحها، التي قد تعرقل سرعة حصوله على موافقات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس كايل رودا: «بالنسبة للأسواق، لا أعتقد بأن ذلك يغير التصور بأنه سيكون هناك لقاح في وقت أقرب من المتوقع». وأضاف رودا: «إن المستثمرين يشرعون في الشراء على أساس أن التعافي الاقتصادي سيكتسب زخماً في 2021، وهذا يدفعهم إلى تسييل حيازاتهم من الذهب». ومما حد من انخفاض الذهب، نزل الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة على خلفية أنباء إيجابية بشأن لقاحات «كوفيد- 19» وآمال في انتقال أكثر سلاسة إلى إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة. ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحداً في المئة إلى 23.22 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.3 في المئة إلى 949.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2391.7 دولار. (رويترز)