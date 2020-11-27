شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تقترض 180 مليار يورو في 2021 بسبب الموجة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستستدين ألمانيا 180 مليار يورو في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء «كوفيد- 19» التي أرغمتها على تمديد القيود حتى يناير/كانون الثاني، على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة.

وأقرت الميزانية صباح الجمعة، بعد مناقشات استمرت 17 ساعة وتتضمن ديوناً جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179.8 مليار يورو في عام 2021 و498.6 مليار يورو من النفقات العامة على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

وستسدين ألمانيا نحو 84 مليار يورو أكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في سبتمبر/أيلول قبل حلول الموجة الثانية من جائحة «كوفيد- 19».

وفرضت ألمانيا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، قيوداً جديدة مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصاً، ما يلقي بثقله على الاقتصاد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، تمديد هذه الإجراءات حتى يناير؛ إذ إن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقاً.

ونظراً لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في نوفمبر، لدعم أكثر الشركات تضرراً من هذه التدابير، الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية. وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغاً قياسياً في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217.8 مليار يورو.

وتتوقع برلين ركوداً بنسبة 5.5% في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4.4% في 2021 و2.5% في 2022.

(أ ف ب)