شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يكسر بقوة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً قوياً لمستوى 1794.84 ليندفع هبوطاً ويقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1765.00، وتبدو الطريق مفتوحة أمام تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، ليصل الهدف التالي إلى مناطق 1700.00.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الفترة القادمة بشرط أن يغلق السعر تداولات اليوم دون 1794.84.