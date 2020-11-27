شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم مضاعفة الاقتراض إلى 180 مليار يورو في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مشرعون لـ«رويترز»، الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو؛ (214.36 مليار دولار) في العام المقبل، أي بنحو المثلين تقريباً من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك؛ إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات؛ للتخفيف من تأثير جائحة «كوفيد-19» على أكبر اقتصاد أوروبي. ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة. (رويترز)

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