شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية والأسترالي والنيوزيلندي يصعدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الدولار في التعاملات المبكرة بلندن، الجمعة، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، على الرغم من فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لـ«كوفيد-19».

فقد الدولار أكثر من 2.2% منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية؛ نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية؛ وأنباء عن تطوير لقاحات لـ«كوفيد-19»، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.

لكن المعنويات صارت أكثر تبايناً بعد أن أثار عدد من العلماء شكوكاً حيال مدى نجاح اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.

كانت أسترازينيكا قالت يوم الاثنين، إن لقاحها يعد فعالاً بنسبة 70% في التجارب الأساسية، وقد تصل فاعليته إلى 90%، ليكون الأحدث في عدد من الإعلانات الإيجابية للقاحات، مما دعم معنويات المستثمرين.

وخلال التداولات، كان الدولار عند مستوى 91.953 مقابل سلة عملات، منخفضاً 0.1%، وقرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وبلغ الدولار الأسترالي؛ وهو مؤشر على الإقبال على المخاطرة، أعلى مستوياته في قرابة ثلاثة أشهر في التعاملات المبكرة بلندن، وكان مرتفعاً 0.2 في المئة إلى 0.7375 خلال التداولات.

وزاد الدولار النيوزيلندي، الذي يحقق أفضل أداء شهري منذ أواخر 2013، الجمعة 0.1% إلى 0.7019.

وأمام الين، هبط الدولار 0.2% إلى 104.03. وكان اليوان الصيني في المعاملات الخارجية متجهاً لأول خسارة أسبوعية صافية مقابل الدولار هذا الشهر.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1925 دولار؛ إذ لم يشهد تغيرات تذكر على خلفية تعليقات سلبية من كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي فيليب لين الخميس.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3369 دولار؛ إذ يتابع المستثمرون البريطانيون مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لاستقاء مؤشرات على إحراز تقدم.

أما عملة بتكوين التي استقرت خلال الليل بعد أن محت الخميس أكثر من مكاسب أسبوع، فقد بدأت بالنزول مجدداً في التعاملات المبكرة بلندن، لكن وتيرة التراجع أقل حدة مما كانت عليه في الجلسة السابقة.

(رويترز)