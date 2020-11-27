شكرا لقرائتكم خبر عن نيكاي يصعد لليوم الرابع ويُغلق عند قمة 29 عاماً ونصف العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق مؤشر الأسهم القياسي الياباني نيكاي الجمعة، عند أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 1991؛ إذ ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي، مدعوماً بآمال في تعافٍ اقتصادي ونتائج أعمال قوية، وذلك بعد تقدم في تطوير لقاح «كوفيد ـ 19».

وصعد نيكاي 0.41% ليغلق عند 26644.71 نقطة. وربح المؤشر هذا الشهر 15.96% . وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.47%، ليبلغ قمة 25 شهراً عند 1786.52 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشران 4.38%، و3.42% على الترتيب.

وجاءت الزيادة بدعم تقدم في تطورات مرتبطة باللقاحات؛ إذ يتوقع كثير من المستثمرين تسليمها في العام المقبل، كما تدعمت المعنويات بانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة بعد انتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، ومؤشرات تحسن اقتصاد الصين.

واستفادت أسهم شركات تصنيع الأجزاء الإلكترونية من آمال زيادة الطلب في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، واتصالات الجيل الخامس وتكنولوجيات جديدة أخرى.

وأفادت بيانات من مجموعة البورصة اليابانية بأن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بنحو 600 مليار ين، وذلك في ثالث أسبوع على التوالي من الشراء الصافي. (رويترز)

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