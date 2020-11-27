شكرا لقرائتكم خبر عن عملة فيسبوك المشفرة ليبرا ستنطلق في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوردت صحيفة فاينانشيال تايمز الجمعة، أن عملة فيسبوك المشفرة ليبرا، تستعد للانطلاق في يناير/كانون الثاني، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع.

وقالت فاينانشيال تايمز نقلاً عن أحد المصادر، إن رابطة ليبرا التي مقرها جنيف، والتي ستصدر عملة ليبرا وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

تسعى رابطة ليبرا، التي تضم فيسبوك ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

لكن فاينانشيال تايمز قالت إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق.

ولم ترد رابطة ليبرا حتى الآن على طلب للتعقيب. ولم تعط هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحاً أكثر مما تضمنه بيان صادر في أبريل/ نيسان يؤكد استلام طلب ليبرا للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات.

والعملات المستقرة صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل بتكوين، ما يجعلها نظرياً أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.

(رويترز)