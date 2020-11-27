شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 27-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وسجل الذهب عيار 21-وهو الأكثر مبيعاً في مصر- 790 جنيهاً، جاء ذلك بعدما ارتفاع السعر أمس 3 جنيهات، نتيجة ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1809 دولار، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة فى ظل اتجاه عالمي نحو الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 : 677 جنيها للجرام. عيار 21 : 790 جنيها للجرام. عيار 24 : 903 جنيهات للجرام.

واستقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 27-11-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، وسجل سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم: عند 15.59جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.53 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.78 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.59 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.