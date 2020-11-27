شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 47.70 دولار لبرنت و44.85 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 47.70 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 10 سنتات وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44.85 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 86 سنتا، أو مايوازي 1.9 ٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضا في تعاملات هادئة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، إذ انخفضت وسط مخاوف من زيادة المعروض وشكوك بشأن إمكانية قضاء لقاح على جائحة فيروس كورونا وفقا لرويترز وصعد كلا الخامين القياسيين حوالي 6% هذا الأسبوع بعد أن أعلنت أسترازينيكا في وقت سابق هذا الأسبوع أن لقاحها لكوفيد-19 قد يكون فعالا بنسبة تصل إلى 90 %، مما يضيف إلى نتائج تجارب ناجحة للقاحين آخرين يجري تطويرهما في إطار الحرب لإنهاء أسوأ جائحة في قرن.

وقال مصدر مطلع، إن مجموعة أوبك التي تضم دول رئيسية منتجة للنفط ستجري محادثات غير رسمية عن بعد غدا السبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع وفقا لرويترز . وتدرس أوبك ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول يناير، كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.