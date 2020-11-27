شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يشارك فى فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2020 في دورته الـ 24 لهذا العام والذي عُقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقيمت فعاليات المعرض بأرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وحرص البنك التجاري الدولي - مصر على تقديم الخدمات الإلكترونية غير التقليدية عبر القنوات الرقمية المتعددة وذلك في ظل سعيه للتطوير والتحديث المستمر بما يتواكب مع احتياجات العملاء وبما يتماشى مع آليات التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية ومنها تفعيل التقنية اللاتلامسية على شبكة أجهزه الصراف الآلي والتي سوف يتم طرحها للعملاء في القريب العاجل.

وتتميز هذه التقنية بالسرعة والأمان حيث يقوم العميل بتمرير البطاقة المصرفية المزودة بخاصية Contactless على ماكينات الصراف الآلي وإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة لإتمام معاملات مختلفة مثل السحب والإيداع وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية ودفع الفواتير ويأتي ذلك تأكيدا لمكانه البنك التجاري الدولي - مصر في مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتوظيفها في تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك.

كما يقدم تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص ذلك لتمكين العملاء من القيام بالسداد الإلكتروني باستخدام QR Code على المحفظة الذكية وتتيح المحفظة الذكية للعملاء خدمات متعددة منها سداد الفواتير وتحويل الأموال لأي محفظة أخرى في مصر وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.

بالإضافة إلى أحدث المنتجات والتقنيات الإلكترونية لعملائه من الشركات والأفراد مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي بجانب خدمة المساعد الآلي Chat Bot Zaki، الذي يستخدم أحدث التقنيات التي تسمح لعملاء CIB بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك، استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية البسيطة التي تمكنهم من التعامل المصرفي بكفاءة أكبر، كما يقدم البنك محفظة الهاتف المحمول وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية التي تقدم الخدمة للعميل دون الحاجة لزيارة فروع البنك اتساقا مع خطط الدولة واستراتيجيتها نحو الشمول المالي و التحول لمجتمع غير نقدي واقتصاد رقمي.

من جانبه قال محمد فرج نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي- مصر

أن البنك قام بتحديث بنيته التحتية المصرفية والاستفادة من الوظائف المتطورة لتمكين الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة كما قام بتطبيق أحد النظم لدفع عمليات أكثر كفاءة وتجربة أفضل للعملاء عبر شبكة الفروع المتنامية للبنك.

وأضاف فرج أن البنك يواصل خطته في ضخ استثمارات لتطوير الأنظمة الإلكترونية، ويخطط لإطلاق حزمة من القنوات والخدمات الرقمية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنك التجاري الدولي - مصر يضع الخدمات المصرفية الرقمية على رأس اهتماماته لما لها من دور في تعزيز الشمول المالي بالدولة، وكذلك تغطية احتياجات قاعدة عريضة من العملاء المستهدفين لهذا النوع من الخدمات، وهو ما يؤكد على ريادة البنك في تقديم خدمات مصرفية متميزة بالسوق."

وحرص التجاري الدولي مصر خلال الفترة الأخيرة على طرح أحدث الخدمات المصرفية الرقمية، والتي حصل البنك بمقتضاها على أكثر من جائزة خلال هذا العام، من بينها جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مصر" مجلة "جلوبال فاينانس".

وقال محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي – مصر،” إن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلقت فرصًا كبيرة للبنوك للتوسع في الخدمات الرقمية، ونتيجة لأن البنك تبنى استراتيجية طويلة الأجل على مدار السنوات السابقة لتطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة المدفوعات انعكس ذلك على زيادة العمليات المميكنة على حساب العمليات اليدوية، وبالتالي فإن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجياته وخططه الخاصة بتطوير النظم الإلكترونية وما تتطلبه من استثمارات.