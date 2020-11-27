ثبات سعر اليورو اليوم الجمعة 27-11-2020 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 27-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.53 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

انخفض الدولار في التعاملات المبكرة بلندن اليوم الجمعة ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.

فقد الدولار أكثر من 2.2 بالمئة منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات بالأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكيةوأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد-19، مما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.

لكن المعنويات صارت أكثر تباينا بعد أن أثار عدد من العلماء شكوكا حيال مدى نجاح اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.