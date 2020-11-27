شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى مصر .. وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وسجل الذهب عيار 21-وهو الأكثر مبيعاً في مصر- 790 جنيهاً، جاء ذلك بعدما ارتفاع السعر أمس 3 جنيهات، نتيجة ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1809 دولار، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة فى ظل اتجاه عالمي نحو الارتفاع.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 : 677 جنيها للجرام عيار 21 : 790 جنيها

عيار 24 : 903 جنيها

الجنيه الذهب : 6320 جنيها

أوقية الذهب 1809 دولار

يتوقع المتابعون لسوق الذهب، أن يظل الذهب فى مستوياته الحالية بحيث لا يتجاوز نقطة المقاومة الحالية 1800 دولار للأوقية، وذلك بالتزامن مع اقبال المستثمرون على المخاطرة وشراء الدولار والاسهم، والتخلص من الملاذات الآمنة على المستوى القريب، لكن على المستوى البعيد يتوقع البعض أن يعاود الذهب للارتفاع مجددا فى ظل اتجاه لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

عالميا تأثرت أسواق المعادن الثمينة والبورصات والاسهم ايضا، بتقرير الاستقرار المالي من البنك المركزي الأوروبي وطلبات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ومؤشرات الدخل والإنفاق الشخصي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتقديرات الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (الربع الثالث) والميزان التجاري للسلع.

كما أن إعلان وضع إعانات البطالة الأمريكية ومخزونات الجملة و مُسوح جامعة ميشيجان للثقة ومحضر اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإعلان الميزان التجاري النيوزيلندي، كل هذه الأحداث أثرت على الذهب ليظل غير قادر على تجاوز المستويات الحالية خلال الأيام الثلاثة الماضية.