شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم الجمعة..الأسمنت 700-750 جنيهاً للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد وخامات البناء في السوق المحلي اليوم الجمعة 27-11-2020، وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت تراوحت بين 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع، ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن.

وأضاف "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الجبس تراوحت بين 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأشار "الزينى"، إلى أن أسعار حديد التسليح 11100 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل من 11300 إلى 11500 جنيه للطن.

كان سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، قال إن ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنية فى الطن جاء بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين، كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.