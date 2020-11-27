شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الحديد تعلن زيادة أسعارها 500 جنيه للطن للمرة الثانية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الحديد أعلنت زيادة أخرى لأسعارها بقيمة 500 جنيه للطن، اعتبارا من اليوم 27 نوفمبر الجارى، وتعتبر هذة الزيادة هى الثانية فى أسبوع واحد ليبلغ إجمالى الزيادة 1000 جنية للطن خلال شهر نوفمبر وحتى 27 أكتوبر.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 "، أن شركات الحديد أعلنت أسعارها الشهرية الأسبوع الماضى بزيادة 500 جنيه فى الطن، وأعلنت عملائها صباح اليوم بزيادة أخرى بنفس القيمة بالإجماع بين الشركات، ليبلغ سعر الطن لمجموعة حديد عز 11100 جنيه للطن، بالاضافة إلى شركة حديد المصريين ، ومجموعة بشاى للصلب، ومجموعة السويس الصلب وجميعهم أعلنوا نفس السعر بقيمة 11100 جنيه تسليم أرض المصنع.

وقال إن سعر طن حديد التسليح للمستهلك سيتراوح بعد الزيادة الجديدة من 11300 إلى 11500 جنيه للطن، لتعلن الشركات بالإجماع عن زيادة أسعارها للمرة الثانية فى أقل من أسبوع .