شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخطط لاقتراض 180 مليار يورو في 2021 للتخفيف من تأثير كوفيد19 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مشرعون لرويترز اليوم الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل، أي المثلين تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.
ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تخطط لاقتراض 180 مليار يورو في 2021 للتخفيف من تأثير كوفيد19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.