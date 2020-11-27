شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخطط لاقتراض 180 مليار يورو في 2021 للتخفيف من تأثير كوفيد19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مشرعون لرويترز اليوم الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل، أي المثلين تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.

ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.