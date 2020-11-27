شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 27-11-2020 في سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

تراوح السمك البورى 1 بين 39-45 جنيهًا للكيلو، تراوح سعر البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها، وسجلت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17-19 جنيها للكيلو، سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 15-16 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 130 جنيهًا.

وسجلت أسعار القشر بياض 60-85جنيهًا للكيلو ، وسعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو

كما تراوحت سعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.