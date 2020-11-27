شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ مطلع أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثاني من أيار/مايو 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1928 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1913، بينما حقق الزوج أدنى مستوى خلال تداولات الجلسة عند 1.1908.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا لصدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 4.1% مقابل 4.3%، وذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة إنفاق المستهلكين والتي قد توضح ارتفاعاً 3.6% مقابل تراجع 5.1% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا والتي قد تؤكد على نمو 18.2% خلال الربع الثالث ومقابل انكماش 13.8% في الربع الثاني الماضي، ومع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين أيضا لفرنسا والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أفادت المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يقوم في الوقت الراهن بالاستعداد لسيناريو خروج بريطانيا منه دون اتفاق، موضحة عدم تأكدها من إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا، وذلك على الرغم من سعي الجميع للتوصل لاتفاق، مضيفة أنه يوجد بعض الإشارات للتقدم في المحادثات، إلا أنه لا يزال هناك خلافات قائمة على ثلاثة قضايا رئيسية تعيق سير المفاوضات بين الطرفين.