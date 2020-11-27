شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 27-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على تحقيق أهدافنا التي تبدأ عند 0.7413 وتمتد إلى 0.7530 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 0.7320.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7320 والمقاومة 0.7430
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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