شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بهدوء – تحليل - 27-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار ضيق منذ يوم أمس، ويتحرك ضمن قناة فرعية هابطة تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض اللحظي، مع التذكير بأن الميل الهابط المتوقع مؤقت، بانتظار اختبار مستويات 44.25 وقد يمتد إلى 43.75 قبل العودة للارتفاع من جديد.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 45.85 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.75 والمقاومة 45.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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