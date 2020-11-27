شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 27-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات ضيقة النطاق منذ يوم أمس، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2960، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.2785.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3080 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مناطق 1.3190.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2930 والمقاومة 1.3050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط