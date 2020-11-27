الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 27-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بميل هابط واضح ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 103.65، ونرجّح استمرار الانخفاض لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 103.00 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 104.65 يمثّل شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.20 والمقاومة 104.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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