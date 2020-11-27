شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات»: «الجيل الخامس» يدعم التسريع نحو الاقتصاد الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حاتم بامطرف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا -العمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»، إن التكنولوجيا والاتصالات تلعبان دوراً رئيسياً في عملية التسريع نحو اعتماد وتطبيق الاقتصاد الرقمي المدعوم بتقنية الجيل الخامس «5G» وإنترنت الأشياء «IoT» والحوسبة السحابية، وبالشكل الذي يؤثر إيجابياً على كل المجالات والقطاعات، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية متطورة تدعم وتشجع التعاون والتفاعل بين كل تلك الجوانب والمجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة بامطرف في جلسة نقاشية عقدت أمس بتنظيم من مجلس «سامينا» للاتصالات، بعنوان «تسريع الاقتصاد الرقمي المستدام»، حيث أجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية الاقتصاد الرقمي للعقد المقبل، وذلك في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتأثير ذلك على مختلف القطاعات لاسيما الاقتصادية منها. وقد شارك في الجلسة متحدثون وقادة من «GSMA» والمنتدى الاقتصادي العالمي، والسعودية وإفريقيا.

وأضاف بامطرف «في ظل الجائحة الحالية التي يعيشها العالم، فقد بدأت جميع الشركات بتسريع جهودها نحو التحول الرقمي من خلال معالجة أوجه القصور التي تطال جميع جوانب الأعمال، والشبكات، والبنى التحتية الخاصة بها. من جانبنا، يجب علينا جميعاً كمشغلين، وكصانعي قرار، وكهيئات تنظيمية لقطاع الاتصالات، دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي هذه، من خلال تطبيق سياسات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المناسبة لكل الأطراف، وتطوير البنى التحتية سريعة التتبع، وتعزيز الشمول الرقمي، ومن شأن كل ذلك أن يسهم في تنمية الاقتصادات المجتمعية وسد الفجوة الرقمية بشكل مستدام. وقد كنا في اتصالات من أوائل الشركات التي بدأت مسيرة التحول الرقمي، بالشكل الذي مكننا من تجسيد استراتيجيتنا المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات.

كما سلطت الجلسة الضوء على أهمية تأسيس البنى التحتية اللازمة لتمكين قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتنميته، حيث أشار المتحدثون إلى حاجة هذه البنى التحتية لعملية تحديث مستمرة للأنظمة القائمة، مثل السحابة أولاً، مشيرين إلى أهمية ذلك في بلورة وتحقيق التنسيق الاستراتيجي المطلوب بين أصحاب المصلحة، وجعل الاقتصاد الرقمي قابلاً للقياس، وتوفير الإمكانيات والقدرات الاقتصادية الضرورية لمواصلة الاستثمار في بناء وتطوير البنى التحتية.