شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يزيد خسائره ويتراجع أدنى 48 دولاراً للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الخميس متخلية عن مستوياتها القوية التي سجلتها في جلسة الأربعاء، وذلك بعد استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 800 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضها بحوالي 100 ألف برميل.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط بمائة ألف برميل يوميا إلى 11 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 92.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "نايمكس" بنسبة 1.6% إلى 44.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 46.09 دولار وأقل سعر عند 44.2 دولار.



وتراجعت عقود "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.6% إلى 47.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 49.09 دولار وأقل سعر عند 47.5 دولار.