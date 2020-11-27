شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بخفض الغاز لـ3 دولارات فى صناعة الأسمنت لتوفير مليارات الجنيهات سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أكد سعيد عبد المعطي، مدير عام شركة جنوب الوادي للأسمنت، أن صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات المتضررة خلال الفترة الحالية؛ نتيجة الأعباء الكثيرة التي تعاني منها، ومنها على سبيل المثال ضعف الصادرات بجانب وفرة الإنتاج وانخفاض أسعار الأسمنت في السوق المحلي، لافتًا إلى أنه من المهم تدخل الحكومة لمنع إغلاق مصانع الأسمنت وتشريد عشرات الآلاف من العمال خلال الفترة المقبلة حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

و‏أضاف سعيد عبد المعطي لـ"الخليج 365" أن الحل السحري والسريع لإنقاذ صناعة الأسمنت، هو النزول بسعر الغاز من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالي هذا سيساهم في توفير مليارات الجنيهات على الشركات التي تستخدم الفحم حيث ستعود مرة أخرى لاستخدام الغاز الطبيعي لأنه سيكون الأرخص والأنظف والأقل تكلفة، بالإضافة إلى خفض تكاليف الشركات التي تستخدم الغاز الطبيعي بنحو‏30% من التكلفة.

أضاف عبد المعطى أنه على سبيل المثال يمكن لشركة جنوب الوادى توفير حوالى 100 مليون جنيه سنويًا عند النزول بسعر الغاز لـ3 دولارات، بدلاً من 4.5 دولار، حيث إن الشركة تستهلك غاز شهريًا بنحو 30 مليون جنيه، وهو أمر يحتاج لتدخل وإعادة تسعير الغاز لإنقاذ قطاع الأسمنت كله والذى يعانى بشدة بسبب انخفاض الأسعار نتيجة كثرة المعروض وضعف التصدير .