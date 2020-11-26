شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخطط أن تكون رجل أعمال و"أنت طالب"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملة ابدأ مستقبلك على مستوى المدارس هى حملة تهدف فى المقام الأول إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، حيث يهدف برنامج الحملة إلى دعم وحث وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التى تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للتلاميذ، وذلك لتشجيعهم على التوعية وتنمية الفكر الريادى وبناء فريق العمل وحل المشاكل وتوليد الأفكار وبناء الثقة فى الذات والقدرات وذلك كله بأسلوب مبسط لا يشعر التلميذ معه أنه يتعلم بأساليب تقليدية بعيدة تماما عن الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى رفع وعى التلاميذ للفكر الابتكارى بما يضمن تربية أجيال جديدة من رواد الأعمال المبتكرين القادرين على تحقيق التنمية وفقاً لتحديات السوق وتلبية متطلباته، وسواء اختار التلميذ مستقبلاً أن يسلك طريق ريادة الأعمال فى المستقبل أم لا، فإن هذا المنهج يعد بالغ الأهمية لتعزيز مهاراتهم وتوجهاتهم العقلية وقدرتهم على التعلم فى البيئات التعليمية أو مستقبلًا فى بيئات العمل.

ويقوم مشروع رواد 2030 بتدريب معلمى المرحلة الإعدادية فى جميع محافظات الجمهورية على منهج ريادة الأعمال لتنفيذه فى المدارس مع طلاب المرحلة الإعدادية .

ويتم تنفيذ البرنامج فى المدارس عن طريق جلسات تقدر فترة كل جلسة (90 دقيقة) بإجمالى سبعة جلسات على مدار العام الدراسى، وهى عبارة عن ألعاب وأنشطة مصممة بهدف تنمية فكر ريادة الأعمال، مع إعطاء فرصة لاكتشاف القدرات الخاصة لهؤلاء الطلاب من خلال بطاقات الملاحظة لدى مقدمى الخدمة وقياس الأثر.

فى إطار أنشطة مشروع رواد 2030 وترسيخاً لأهدافه تم تصميم برنامج تدريبى قصير المدى لطلاب المرحلة الإعدادية من التعليم الاساسى تحت مسمى برنامج ابدأ مستقبلك بهدف إعداد جيل جديد من رواد الأعمال وتأصيل وتعميق الوعى لديهم بأهمية ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وقد تم التدريب فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية وبذلك يكون تم تدريب 301440 طالبا و1278 معلما على مستوى محافظات الجمهورية وتم تنفيذ لقاء تنشيطى مع المدربين من جميع محافظات الجمهورية الذين يقومون بإعطاء التدريبات للمعلمين بهدف تطوير بعض المحاور فى المادة التدريبية.

وتم افتتاح معرض لأعمال الطلاب المشاركين فى حملة ابدأ مستقبلك فى المحافظات التالية( الشرقية- المنوفية – الدقهلية)

ثانيًا: حملة (ابدأ مستقبلك) على مستوى الجامعات

تحقيقاً لأهداف وسياسات الدولة متمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ودعم النمو الاقتصادي، وفى إطار من التحديات والتنافسية العالمية المتغيرة والسريعة، واهتمام الدولة بالشباب اهتماما خاصا باعتبارهم مستقبل مصر الحقيقي، حيث إنهم يمثلون أكثر من 60% من السكان، وهم قاطرة المجتمع المصرى نحو التقدم المنشود. وبناء على ذلك قام مشروع رواد 2030 بإطلاق حملات أبدا مستقبلك بالجامعات المصرية وهى حملات لنشر الوعى بثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بالمحافظات المختلفة والتى تهدف إلى حث الشباب على التفكير فى العمل الحر بصورة غير نمطية عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة التى تهدف إلى نهضة المجتمع والعمل على حل مشكلاته. ومن هذا المنطلق قام مشروع رواد 2030 بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات لإعداد الكوادر الشبابية بشكل علمى وتأهيل الطلاب من خلال حملات التوعية والندوات والملتقيات الشبابية التى نمدهم من خلالها بمناهج نظرية وعملية عن ريادة الأعمال. وتتم الحملة داخل الجامعة فى صورة يوم تدريبى يتضمن لقاءات للطلاب مع ذوى الخبرة فى رياد الأعمال ونماذج شابة ناجحة تعد بمثابة قصص نجاح لرواد أعمال شباب فى المجالات المختلفة والعديد من ورش العمل التى يقوم بيها متخصصين فى مجال ريادة الأعمال لتدريب الطلاب بشكل عملي.

وفيما يلى بعض أمثلة للجامعات التى تم التدريب خلالها

جامعة حلوان

استكمالا لأنشطة مشروع رواد 2030 تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبصفة خاصة “حملة إبدا مستقبلك جامعات” بالمحافظات تم إقامة ندوة توعوية بريادة الأعمال “مناقشة الفرص والتحديات لريادة الأعمال فى مصر” لطلاب جامعة حلوان بشهر فبراير 2018 واستهدفت الحملة 800 طالباً.

الجامعة المصرية اليابانية

تم إقامة ندوة توعوية بريادة الأعمال “مناقشة الفرص والتحديات لريادة الأعمال فى مصر” لطلاب الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 25 ديسمبر2018 واستهدفت الحملة 200 طالباً.

جامعة الإسكندرية

تم إقامة ندوة توعوية بريادة الأعمال “مناقشة الفرص والتحديات لريادة الأعمال فى مصر” لطلاب جامعة الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 27 فبراير 2019 واستهدفت الحملة 600 طالباً.

جامعة أسوان

تم إقامة ندوة توعوية بريادة الأعمال “مناقشة الفرص والتحديات لريادة الأعمال فى مصر” لطلاب جامعة أسوان بمحافظة أسوان بتاريخ 11 أبريل 2019 واستهدفت الحملة 600 طالباً.

الجامعة المصرية الصينية

تم إقامة ندوة توعوية بريادة الأعمال “مناقشة الفرص والتحديات لريادة الأعمال فى مصر” لطلاب جامعة الجامعة المصرية الصينية بمحافظة القاهرة بتاريخ 15 أبريل 2019 واستهدفت الحملة 300 طالباً 2019.