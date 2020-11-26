شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية تتبني إستراتيجية فعالة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكل فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية للتسهيل على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق رؤية الحكومة بإحداث طفرة صناعية في البلاد من خلال التواصل الدائم مع المستثمرين فى كل المناطق والمجمعات الصناعية لتذليل كل العقبات التى تواجههم.

ووفق رؤية الهيئة أن التنمية الصناعية بقيادة اللواء محمد الزلاط تسعي وتعمل على حل مشكلات الاستثمار الصناعي اولا بأول و الاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين والعمل على خلق بيئة مواتية لجذب المستثمرين الى الاستثمار فى القطاع الصناعى.

وأكد اللواء محمد الزلاط، أن الهيئة ملتزمة بتقديم كل التيسيرات اللازمة لمساعدة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجديدة لاستخراج كل التراخيص اللازمة لمشروعاتهم .

واضاف الزلاط أن الوحدات الصناعية الجديدة المتاحة بالمجمعات الجديدة ستكون متميزة وسيكون كل مجمع مجهز بكل المرافق وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الإطفاء بجانب تواجد مجمع خدمات لخدمة المجمع الصناعي وشبكة دفاع مدني ، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير كافة الخدمات بالمجمعات بمجرد تشغيلها .