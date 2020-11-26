شكرا لقرائتكم خبر عن بوان توقع اتفاقية توريد محولات توزيع كهربائية مع "السعودية للكهرباء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان عن قيام احدى شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية توريد محولات التوزيع الكهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء.

وقالت بوان، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن قيمة العقد تبلغ 82.4 مليون ريال سعودي، علماً بأن مدة العقد ممتدة حتى 31 مارس 2022.

وتتوقع الشركة بأن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على نتائجها المالية خلال العام 2021، والربع الأول من العام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع العقد مع الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وهي إحدى شركات بوان التابعة والمملوكة لها بنسبة 85.5%.

وبحسب البيان، تُعتبر الاتفاقية اختيارية للشركة السعودية للكهرباء وملزمة للشركة المتحدة للمحولات الكهربائية.

وكانت بوان قد أعلنت، في نوفمبر الجاري، عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية بقيمة 115 مليون ريال، لتوريد محطات توزيع كهربائي مع الشركة السعودية للكهرباء.

ويُذكر أن بوان حققت صافي أرباح بلغ 29.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 60.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 21.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.