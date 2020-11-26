صندوق الاستثمارات: نستثمر في التكنولوجيا من أجل تنمية اقتصاد المملكة على المدى الطويل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد صندوق الاستثمارات العامة أنه يستثمر في قطاع التكنولوجيا من أجل تنمية اقتصاد المملكة على المدى الطويل، مبينا أن جائحة كورونا أسهمت في تسارع وتيرة التغير التكنولوجي، وفرضت تحولات جذرية في نمط الحياة وإدارة الأعمال، وهو ما يدفعه للاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتطبيقاتها.

وقال صندوق الاستثمارات «أسهمت جائحة كوفيد 19 في تسارع وتيرة التغير التكنولوجي، وأدت إلى تحولات جذرية في نمط الحياة وأساليب الممارسة وإدارة الصندوق للأعمال».

وأضاف في تغريدة له عبر «تويتر»، لذلك يستثمر #صندوق_الاستثمارات_العامة في قطاع التكنولوجيا ويسعى إلى توطين التقنية المتقدمة وتطبيقاتها، من أجل تنمية اقتصاد المملكة على المدى الطويل.

وأوضح أن قطاع التكنولوجيا أثبت قدرته على الاستمرار في التطور والنمو رغم الجائحة، مشيرا إلى أنه يهدف من الشراكات العالمية إلى توطين التقنيات والمعرفة وإتاحتها في المملكة.

وأشار إلى أن شركة «علم» تعمل على رؤية المملكة لقطاع التقنية والتكنولوجيا لتصبح رائدة عالميا في هذا المجال.

وقال الصندوق، إن التقنية هي مستقبل العالم القادم، مضيفا أنه يعمل على الاستثمار في المستقبل ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة والإسهام في الاقتصاد العالمي.