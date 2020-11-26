موديز ترفع تصنيف السعودية للكهرباء إلى A1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من A2 إلى A1، مرجعة السبب في ذلك إلى زيادة الدعم الحكومي.

وكانت السعودية للكهرباء وقعت أخيرا اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي 4.5%.

وقالت موديز في تقرير لها، إن الإطار التنظيمي الجديد مع الحكومة سيؤدي إلى تدفقات نقدية أكثر استقرارا لمعظم أعمال الشركة، وسيسمح بتغطية التكاليف التشغيلية للشركة والحصول على معدل عائد على الاستثمار يبلغ 6% وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة مع فترات مراقبة تمتد لـ 3 سنوات.

وأضافت أن ذلك سيقلل من الحاجة المستمرة إلى تقديم الدعم المالي من الحكومة للشركة، مضيفة أن سيولة الشركة كافية وتتوقع حدوث زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية للشركة بموجب الإطار التنظيمي الجديد والذي سيتطلب تمويلا خارجيا.

مبررات رفع التصنيف:

سيقلل الإطار التنظيمي الجديد الذي وقعته الشركة مع الحكومة من حاجتها المستمرة للدعم المالي من الحكومة

سيؤدي الإطار التنظيمي إلى تدفقات نقدية يمكن تنبؤها وأكثر استقرارا لمعظم أعمالها

سيسمح الإطار التنظيمي بتغطية التكاليف التشغيلية للشركة والحصول على معدل عائد منصف على الاستثمار يبلغ 6%