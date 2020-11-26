شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الجرافات البحرية» 14 ديسمبر للموافقة على صفقة «الإنشاءات البترولية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تعقد شركة «الجرافات البحرية الوطنية» اجتماع الجمعية العمومية في 14 ديسمبر/ كانون الأول القادم، للموافقة على صفقة توحيد الأعمال مع شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، والموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سند وبإجمالي 2.53 مليار درهم ومساهمي الأقلية في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية كسعر استحواذ يتم سداده من قبل «الجرافات البحرية» على «الإنشاءات» ليصار إلى تحويل هذه السندات إلى عدد 575 مليون سهم، ويتم زيادة رأسمال الجرافات عند تحويل هذه السندات ليصبح 825 مليون درهم.

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