شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أولياء أمور أصحاب الهمم على إدارة السلوكيات الصعبة لأبنائهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دربت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة الجليلة، 148 من أولياء أمور أصحاب الهمم من ذوي اضطراب طيف التوحد، على كيفية إدارة السلوكيات الصعبة لأبنائهم.

وقدَّمَ برنامج «تآلف» في دورته الجديدة (22-26 نوفمبر الجاري)، المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجه أولياء أمور أصحاب الهمم في تعاملهم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية.

تم تنفيذ الورش وبث التدريب عبر برنامج Microsoft Teams للاتصال المرئي، وعبر حسابات «زايد العليا» و«مؤسسة الجليلة» على منصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وتشمل ورش عمل البرنامج حقوق ومشكلات الطفولة والمراهقة لدى أصحاب الهمم، و«حقوق أصحاب الهمم، وحمايتهم من التحرش الجنسي» مع طرح مجموعة من التطبيقات العملية، والتوحد والفرق بين السلوك والمشاكل الحسية، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل واللغة للطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد في المنزل، وتنظيم بيئة الطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد في المنزل، وإعداد الحقائب التعليمية والوسائل التعليمية لأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة «كوفيد 19».

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إن برنامج «تآلف» حقق نتائج إيجابية وساهم في ارتفاع مستوى الوعي والإدارك من قبل المشاركين الذين طالبوا بزيادة وتكثيف دورات البرنامج.

ومن ناحيته، قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «نواصل تذليل العقبات لتمكين الأطفال ذوي الهمم وأولياء أمورهم وأسرهم».

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