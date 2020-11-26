شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 26-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 26-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.418 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 21 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ريكاب للاستثمارات المالية، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المالية والصناعية المصرية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مجموعة عامر القابضة.

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.418 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 631.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.67%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.17%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 90.3 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، 32.4 ألف جنيه، 123.6 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10980 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13137 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 9.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 11.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 4.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.19%.

- مجموعة عامر القابضة-عامر جروب بسعر إغلاق 0.787 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%.

- ريكاب للاستثمارات المالية سعر إغلاق 4.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.50%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بسعر إغلاق 24.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.19%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.782 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.62%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.35%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.876 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.17%.