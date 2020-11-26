شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 26-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 26-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.418 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 21 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ريكاب للاستثمارات المالية، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المالية والصناعية المصرية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مجموعة عامر القابضة.

البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند 636.418 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 631.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.67%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.17%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 90.3 مليون جنيه، 47.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 7.1 مليون جنيه، 32.4 ألف جنيه، 123.6 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10980 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13137 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2946 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1076 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للمحابس، 500 ألف سهم، 14.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 3.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، 533.6 ألف سهم، 501.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي الشركة العامة للصوامع والتخزين 255 سهم.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، تغريم 5 شركات 100 ألف جنيه، وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بقيمة 50 ألف جنيه، أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة 25 ألف جنيه، لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركتي دايس للملابس الجاهزة، جنوب الوادي للأسمنت 10 آلاف جنيه، لعدم التزام الأولى بالمادة 44 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 28 من الإجراءات التنفيذية، ومخالفة الثانية لأحكام المادة (32)من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.

وأعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد 13,234,859 سهم بقيمة إجمالية 95 مليون جنيه.

كما قررت لجنة القيد فرض التزام مالي على شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 5000 جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و10000 جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد القيد يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية،كما قررت لجنة القيد نقل ادراج تداول أسهم الشركة للقائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 29 نوفمبر.

كما قررت اللجنة، التنبيه على الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً، والتنبيه على شركة مطاحن مصر الوسطى، بمراعاة أحكام 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

التصنيف القطاعي

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، الموافقة على؛ أولاً تعديل التصنيف القطاعي لشركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ليصبح قطاع عقارات بدلاً من قطاع رعاية صحية وأدوية، وذلك في ضوء تحليل إيرادات النشاط للقوائم المالية للشركة عن الأعوام المالية المنتهية في 2018 و2019 حيث تبين أن الإيرادات ناتجة من ممارسة الشركة لنشاط الاستثمار العقاري وليس بيع الأدوية.

ثانياً تعديل التصنيف القطاعي للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ليصبح قطاع " تجارة وموزعون" بدلاً من قطاع "موارد أساسية"، وذلك في ضوء تحليل إيرادات النشاط للقوائم المالية للشركة عن الأعوام المالية المنتهية في 2018 و2019 حيث تبين أن الإيرادات ناتجة من ممارسة الشركة لنشاط تجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية وليس إنتاجها، على أن يتم تنفيذ التعديل بقاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 29 نوفمبر.