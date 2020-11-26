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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشر السوق العام ببورصة الكويت هامشياً بجلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5558.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسراً 9.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.93 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4473.28 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 272.2 مليون سهم بقيمة 124.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 20.4 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.
وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.62%، ثم سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 5.41%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.31% يليه سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.92%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، شراء حصة بنسبة 10% من رأس مال شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية (شركة تابعة مدرجة مملوكة بنسبة 90%) من خلال صفقة متفق عليها طبقاً للإجراءات واللوائح المتبعة في بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، وبالتالي أصبحت نسبة الملكية الجديدة هي 100% تقريباً، منوها إلى أن الصفقة لا تمثل 5% من أصول الشركة.
وفي سياق آخر أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -
أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:
شركة تمكين القابضة.
ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:
شركة ايفكت العقارية.
ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:
شركة دانة الصفاة الغذائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
رابعا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:
شركة دانة الصفاة الغذائية.
شركة الديرة القابضة.
شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.
شركة إيفا للفنادق والمنتجعات.
خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:
شركة ايفكت العقارية.
شركة دانة الصفاة الغذائية.
سادسا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:
شركة تمكين القابضة.
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.
شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.
الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:
شركة ايفكت العقارية.
ثامنا: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:
شركة مجموعة عربي القابضة.
شركة أجوان الخليج العقارية.
شركة أبيار للتطوير العقاري.
شركة البريق القابضة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.