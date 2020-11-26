شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشر السوق العام ببورصة الكويت هامشياً بجلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5558.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسراً 9.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4374.93 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.04% رابحاً 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4473.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 272.2 مليون سهم بقيمة 124.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 20.4 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.

وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 6.62%، ثم سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 5.41%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.31% يليه سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.92%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، شراء حصة بنسبة 10% من رأس مال شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية (شركة تابعة مدرجة مملوكة بنسبة 90%) من خلال صفقة متفق عليها طبقاً للإجراءات واللوائح المتبعة في بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، وبالتالي أصبحت نسبة الملكية الجديدة هي 100% تقريباً، منوها إلى أن الصفقة لا تمثل 5% من أصول الشركة.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثا: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

شركة إيفا للفنادق والمنتجعات.

خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادسا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

سابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثامنا: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة البريق القابضة.