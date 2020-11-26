شكرا لقرائتكم خبر عن عمال العاشر من رمضان بخير.. 6 حالات فقط مصابة بكورونا تتلقى العلاج بالمبنى الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين عمال المصانع يصل إلى 6 حالات فقط تتلقى العلاج بالمبنى الطبى الذي تم تخصيصه بمدينة العاشر من رمضان للكشف على العمالة، بخلاف بعض الحالات التى تتلقى العلاج اللازم بالمنزل.

وأضاف أيمن رضا في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المبني الطبي مجهز على أعلى مستوى من أجل التعامل مع الحالات المشتبه بها بين عمال المصانع، كما يحتوى على كافة اللوازم الطبية الوقائية، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى توفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأعادت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل الاستعداد للموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، كما تم نشر الإجراءات الاحترازية على جميع المصانع تمهيدا لعمليات المرور التى ستتم على المصانع للتفتيش على متطلبات الوقاية المطلوبة بالمصانع لحماية العمال، مضيفا أن المبنى الطبى المخصص لفحص العمالة جاهز ويؤدى دوره بشكل جيد.

وقرر مجلس الأمناء بالمدينة اتخذ مجموعة من القرارات فى شأن تعايش المصانع مع فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها عودة كافة المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع سلامة العمالة فى المصانع، عن طريق إلزام العمال بارتداء الكمامات قبل ركوب الحافلات المتجهة إلى المصانع ومنح المشرفين سلطة منع العمالة من الركوب حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تعميم استخدام بوابات التعقيم بكافة المصانع لحماية العمالة.